28.11.2020 (17:01)

Представители Минобороны России принимают участие в международной конференции «Судьба солдата: теория и практика архивных исследований»

В Общественной палате РФ стартовала Международная конференция «Судьба солдата: теория и практика архивных исследований». Конференция даёт возможность специалистам из разных стран не только обменяться опытом, но и сравнить подходы к работе с информацией, обсудить проблемы уточнения архивных данных, и перспективы работы в новых информационных условиях.

Заместитель начальника Управления Министерства обороны Российской Федерации по увековечению погибших при защите Отечества Андрей Таранов подвёл итоги работы управления в Год памяти и славы, в том числе о реализации ФЦП «Увековечение памяти погибших при защите Отечества».

В течение двух дней участники представят свои доклады по следующим секциям: «Судьба солдата», «Без срока давности», Книга Памяти. Увековечение памяти погибших защитников Отечества, Дорога к обелиску, Авиапоиск, Методы работы с электронными базами данных документов Великой Отечественной войны.

В конференции принимают участие не только российские исследователи, но и архивисты и историки из стран СНГ и Балтии.

Организаторы конференции ООД «Поисковое движение России», при поддержке Общественной палаты Российской Федерации, Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ.

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