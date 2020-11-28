28.11.2020 (16:57)

Военкоматы Смоленской области отправил в войска свыше 250 призывников

Военные комиссариаты Смоленской области за почти месяц до окончания осеннего призыва отправил в войска свыше 250 призывников, спланированных на осень.

Все юноши по прибытии на сборный пункт сдают тест на обнаружение инфекционного заболевания, проходят дезинфекцию. Каждому новобранцу выдается вещевое имущество, банковские и персональные электронные карты, а также комплект средств индивидуальной защиты (маски, перчатки, бахилы) для сохранения своего здоровья и здоровья окружающих. В вагонах и автобусах предварительно проводится дезинфекция.

В основном жители Смоленской области проходят военную службу в границах Западного военного округа, часть из них будет направлена в Военно-Морской Флот, Воздушно-десантные войска, Воздушно-космические силы. Часть призывников отправят в учебные центры подготовки младших специалистов, после окончания которых военнослужащие смогут продолжить службу в любой точке России.

Всего в рамках осеннего призыва военные комиссариаты Смоленской области направит в войска более 500 человек.

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