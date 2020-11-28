28.11.2020 (16:49)

В Санкт-Петербурге Художественный совет Центрального военно-морского музея провел итоговое в 2020 году заседание

Художественный совет Центрального военно-морского музея имени Петра Великого провел итоговое в 2020 году заседание, рассмотрев работы членов мастерской военных художников-маринистов Музея, создание которых было предусмотрено планом пополнения собрания и залов постоянной экспозиции музея.

После всестороннего обсуждения представленных на суд коллег живописных полотен и графических листов директор ЦВММ имени императора Петра Великого Руслан Нехай констатировал, что большинство членов мастерской военных художников-маринистов на «отлично» справились с поставленными задачами, представив выполненные на высоком художественном уровне работы.

Члены мастерской военных художников-маринистов Музея Сергей Макаров и Заслуженный художник России Андрей Тронь посвятили много сил открытию в ноябре своих персональных выставок, успешно работающих сейчас в залах временных выставок музея.

Характерной особенностью заседания Художественного совета ЦВММ стало представление в его рамках не только недавно завершенных работ, но и созданных в течение всего 2020 года. Таким образом, итоговое заседание стало своеобразным годовым отчетом мастерской военных художников-маринистов о проделанной работе.

«Эту практику обязательно нужно продолжить, сделав ее публичной», - сказал директор ЦВММ Руслан Нехай, предложив проводить подобные отчеты с привлечение публики и средств массовой информации, тем более, что действительно есть, что показать, так как история Российского флота богата на исторические события.

Так, в ходе заседания Художественного совета Музея заведующий мастерской военных художников-маринистов Игорь Дементьев представил живописных портрет морского летчика Героя Советского Союза Евгения Преображенского. Его коллега Михаил Петров-Маслаков запечатлел на холсте бой эскадры при Наполи-ди-Романья в мае 1770 года, а Сергей Макаров живописал бой 23 июня 1773 года отряда русских кораблей под командованием Яна Хендриха Кинсбергена с турецкой эскадрой у Балаклавы.

Бой отряда русских кораблей под командованием Кинсбергена с турками у Суджук-Кале написал Андрей Алёшин, а Андрей Тронь представил акварели, являющиеся продолжением его серии реконструкции эпизодов Цусимского сражения. Еще одна акварель «Императорская яхта «Ливадия» была представлена Вячеславом Овчинниковым.

После обсуждения этих работ Художественный совет ЦВММ продолжил свою работу обсуждение планов на 2021 год.

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