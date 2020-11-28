28.11.2020 (16:29)

Заместитель министра обороны подарил крымскому храму копию главной иконы храма ВС РФ

Заместитель министра обороны РФ Андрей Картаполов передал в дар Казанскому собору Феодосии список с главной иконы храма Вооруженных сил России.

Картаполов и помощник президента РФ Владимир Мединский в субботу прибыли в Феодосию для открытия памятника генералу - герою Русско-персидской войны Петру Котляревскому. Перед этим он посетили феодосийский Собор во имя Казанской иконы Божьей Матери. После службы Картаполов подарил храму икону.

«Это список со «Спаса Неруктворного» - главной иконы главного храма Вооруженных сил России», - пояснил начальник управления по взаимодействию с религиозными объединениями ГВПУ ВС РФ

Олег Веселков.

Нерукотворный образ спасителя Иисуса Христа по христианской традиции является одним из доказательств истинности воплощения в человеческом образе Сына Божьего - считается, что изображение не было нарисовано, а возникло по воле божьей.

В основе иконы Главного храма Вооруженных сил Российской Федерации лежит образ «Спаса Нерукотворного», выполненный в византийском стиле, в обрамлении святых покровителей видов Вооруженных сил, родов войск и наиболее почитаемых святых.

Казанский собор построен в начале ХХ века, на месте пожертвованной монастырю дачи графа Гайдена. После революции он временно прекратил работу, но после освобождения Феодосии от фашистской оккупации начал возрождаться. Сейчас является одним из символов города.

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