28.11.2020 (16:18)

В Феодосии открыли памятник генералу Котляревскому

Конный памятник генералу инфантерии, герою Русско-персидской войны Петру Котляревскому установлен на набережной Феодосии, где военачальник жил после выхода в отставку.

Котляревский изображен на вставшем на дыбы коне с саблей в руках и развевающемся за спиной плащом. Под копытами коня лежит яркий персидский ковер.

«Церемония открытия памятника прославленному русскому генералу от инфантерии Петру Степановичу Котляревскому – для каждого из нас событие, наполненное глубоким побудительным смыслом, а потому очень волнительное и по-человечески трогательное. Сегодня мы с гордостью говорим, что он был и есть легенда русской армии. В этом глубокий смысл непрерывности нашей истории, духовная связь поколений во имя и во славу России. Как и два столетия назад лучшие сыны Отечества - офицеры и солдаты русской армии - продолжают оставаться необходимым гарантом мира и безопасности», - сказал на открытии памятника заместитель министра обороны РФ Андрей Картаполов.

Он обратил внимание, что Котляревский брал крепости, считавшиеся неприступными. И именно ему в 1812 году было поручено восстановить доверие жителей Карабаха к русскому оружию - и молодой генерал справился с задачей.

Помощник президента России Владимир Мединский отметил, что своей жизнью после армии Котляревский был «символом русского офицерства».

«Про Петра Котляревского можно снять такие фильмы, у него была такая жизнь и судьба, которая не придет в голову ни одному сценаристу или писателю», - подчеркнул Мединский.

О. Котляревском

Петр Котляревский родился 23 июня 1782 года в селе Ольховатке Харьковской губернии, его отец был сельским священником. Мальчик тоже предназначался к духовному званию, но поступил на военную службу. В 14 лет в составе 4-го пехотного батальона Кубанского корпуса Котляревский участвовал в Персидском походе, в частности, в осаде Дербента. Шесть лет прослужил сержантом, в 1799 году он был произведен в офицеры с переводом в 17-й егерский полк, с которым в звании адъютанта командира полка совершил переход в Грузию, куда по просьбе грузинского царя Георгия XII были введены русские войска. Котляревский был награжден за первое же сражение, в котором русские разбили лезгин на реке Иори. Он был удостоен чина штабс-капитана и ордена Святого Иоанна Иерусалимского.

После назначения на командные должности молодой офицер продолжил участие в боях в Закавказье, ему часто удавалось разбивать превосходящего по силам противника. Котляревскому не было и 30 лет, когда его представили к генеральскому чину. В конце 1812 года при штурме крепости Ленкорань он едва не погиб, получив три ранения. Благодаря взятию крепости русским войскам была открыта прямая дорога на Персию. Менее чем через год был подписан Гюлистанский мир, по которому Россия приобрела западное побережье Каспийского моря до Астары и получила монопольное право на содержание флота в Каспийском море. Котляревский из-за тяжелых ранений вышел в отставку в 1838 году и приобрел дом в Феодосии, где и прожил до своей смерти в 1851 году.

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