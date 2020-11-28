28.11.2020 (15:16)

Более 23 тыс. человек примут участие в акции «Географический диктант» в ЦВО

Более 23 тыс. военнослужащих, сотрудников соединений и воинских частей Центрального военного округа (ЦВО) примут участие в Международной просветительской акции «Географический диктант». Акция состоится в воскресение, 29 ноября.

«Географический диктант» в ЦВО будет проводиться на 202 площадках при строгом соблюдении санитарно-эпидемических требований. Участникам мероприятия представится возможность получить независимую оценку своим познаниям в области географии нашей страны.

Центральный военный округ дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов Российской Федерации. В состав округа структурно входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана. Штаб расположен в Екатеринбурге.

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