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28.11.2020 (15:11)

Военкомат Татарстана отправил более 1,5 тыс. призывников к местам прохождения военной службы

Военный комиссариат Республики Татарстан отправил более 1,5 тыс. призывников к местам прохождения военной службы. Всего за осенний призыв из республики запланировано к отправке свыше 3000 человек.

Все призывники, прибывающие на сборный пункт, прошли экспресс-тестирование на наличие COVID-19. После прохождения всех мероприятий призыва они обеспечиваются повседневной формой одежды по цвету, соответствующей роду войск.

Также им выдаются электронные карты с персональными данными содержащие биографические и медицинские данные, показатели тестирования, комплект средств индивидуальной защиты (маски, перчатки, бахилы) для соблюдения противоэпидемиологических норм. При перевозке новобранцев к местам прохождения военной службы используется транспорт, в обязательном порядке прошедший дезинфекцию.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Центральный военный округ , Призывник , Военная служба по призыву , Призыв
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