28.11.2020 (14:23)

В Североморске прошло учение по обеспечению комплексной безопасности штаба Северного флота

В главной базе Северного флота – Североморске состоялось учение по обеспечению комплексной безопасности стратегически важного объекта. Помимо военнослужащих Северного флота в нём приняли участие сотрудники ГУ МЧС по Мурманской области.

По легенде учения на одном из режимных объектов штаба флота в результате короткого замыкания электропроводки возник пожар. На место условного чрезвычайного происшествия выдвинулись пожарные команды военного гарнизона и МЧС, а также военные медики для оказания экстренной помощи пострадавшим. Военный и гражданский персонал режимного объекта отработал эвакуацию людей, а также вынос важных документов и материальных средств. Подразделения охраны штаба флота и военная полиция выполнили оцепление объекта и обеспечение пропускного режима.

Следующим эпизодом учения стало отражение нападения диверсионной группы условного противника на штаб флота с применением средств имитации и холостых боеприпасов. В мероприятии были задействованы военнослужащие роты охраны центра обеспечения штаба флота и дежурная смена стрелков ВОХР, охраняющих контрольно-пропускные пункты. Они отработали тактику действий при ведении обороны объекта.

Завершающим этапом учения стало обезвреживание взрывоопасного предмета, обнаруженного на территории штаба флота. Главными участниками этого эпизода стала дежурная группа сапёров отдельного морского инженерного полка со специально обученной собакой. По сигналу они прибыли на место, обследовали находку и разминировали её.

Учение по комплексной безопасности штаба Северного флота было проведено впервые. Оно заняло более двух часов. В нём было задействовано более 100 военнослужащих и гражданского персонала, а также 10 единиц военной и специальной техники.

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