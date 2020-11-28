28.11.2020 (13:45)

Ульяновское десантно-штурмовое соединение Воздушно-десантных войск стало лучшим по итогам служебно-боевой деятельности в 2020 учебном году

В Ульяновском гвардейском десантно-штурмовом соединении Воздушно-десантных войск состоялось подведение итогов служебно-боевой деятельности за 2020 учебный год, по итогам которого соединение заняло 1-е место в ВДВ в своей категории воинских частей.

На мероприятии были подведены итоги боевой подготовки, проведен анализ эксплуатации и состояния вооружения военной и специальной техники, вопросы обеспечения, деятельность воздушно-десантной службы, а также военно-политической работы.

Командир соединения Герой Российской Федерации гвардии полковник Селивёрстов отметил, что особенностью занятий по боевой подготовке учебном периоде обучения стало активное внедрение в учебную программу опыта, а также усердие военнослужащих соединения в боевой подготовке и повседневной жизнедеятельности.

В завершении мероприятия были обозначены основные цели и задачи на 2021 учебный год.

Лучшие военнослужащие, которые показали наиболее высокие результаты при сдачи итоговой контрольной проверки были отмечены грамотами и подарками.

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