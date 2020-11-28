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28.11.2020 (13:32)

В систему подготовки специалистов в Военной академии РВСН внедряются информационные системы с широкими мультимедийными возможностями

Для качественной подготовки высококвалифицированных кадров  по принципиально новому направлению учеными вуза разработан  Федеральный государственный  образовательный стандарт «Робототехника военного и специального назначения» и утвержден Министерством науки и высшего образования Российской Федерации.

В систему подготовки военных специалистов РВСН внедряются информационные системы с широкими мультимедийными возможностями, 3-D моделированием и электронным документооборотом. Это позволяет преподавателям и курсантам выйти на качественно новый уровень подготовки и освоения учебного материала.

В интересах факультета оборудована научно-исследовательская лаборатория, оснащённая перспективными учебно-тренировочными системами и симуляторами, различными интерактивными сервисами и мультимедийными программами на современной компьютерной технике.

По образовательным программам высшей военной оперативно-тактической подготовки в академии и ее филиале обучаются более 4 тыс. курсантов и около 200 слушателей.

В 2020 году Военная академия РВСН имени Петра Великого отметит свое 200-летие.

Группа информационного обеспечения Ракетных войск стратегического назначения
Метки:
РВСН
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