28.11.2020 (13:32)

В систему подготовки специалистов в Военной академии РВСН внедряются информационные системы с широкими мультимедийными возможностями

Для качественной подготовки высококвалифицированных кадров по принципиально новому направлению учеными вуза разработан Федеральный государственный образовательный стандарт «Робототехника военного и специального назначения» и утвержден Министерством науки и высшего образования Российской Федерации.

В систему подготовки военных специалистов РВСН внедряются информационные системы с широкими мультимедийными возможностями, 3-D моделированием и электронным документооборотом. Это позволяет преподавателям и курсантам выйти на качественно новый уровень подготовки и освоения учебного материала.

В интересах факультета оборудована научно-исследовательская лаборатория, оснащённая перспективными учебно-тренировочными системами и симуляторами, различными интерактивными сервисами и мультимедийными программами на современной компьютерной технике.

По образовательным программам высшей военной оперативно-тактической подготовки в академии и ее филиале обучаются более 4 тыс. курсантов и около 200 слушателей.

В 2020 году Военная академия РВСН имени Петра Великого отметит свое 200-летие.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице