28.11.2020 (13:32)
В систему подготовки специалистов в Военной академии РВСН внедряются информационные системы с широкими мультимедийными возможностями
Для качественной подготовки высококвалифицированных кадров по принципиально новому направлению учеными вуза разработан Федеральный государственный образовательный стандарт «Робототехника военного и специального назначения» и утвержден Министерством науки и высшего образования Российской Федерации.
В систему подготовки военных специалистов РВСН внедряются информационные системы с широкими мультимедийными возможностями, 3-D моделированием и электронным документооборотом. Это позволяет преподавателям и курсантам выйти на качественно новый уровень подготовки и освоения учебного материала.
В интересах факультета оборудована научно-исследовательская лаборатория, оснащённая перспективными учебно-тренировочными системами и симуляторами, различными интерактивными сервисами и мультимедийными программами на современной компьютерной технике.
По образовательным программам высшей военной оперативно-тактической подготовки в академии и ее филиале обучаются более 4 тыс. курсантов и около 200 слушателей.
В 2020 году Военная академия РВСН имени Петра Великого отметит свое 200-летие.