28.11.2020 (13:18)

Корвет «Бойкий» отработал противолодочные задачи в Атлантическом океане

В северо-восточной части Атлантического океана экипаж корвета «Бойкий» отработал задачи по поиску, обнаружению и уничтожению подводной лодки условного противника с применением комплекса противолодочного вооружения и противолодочного вертолёта Ка-27.

В ходе отработки задач экипаж корвета провел комплекс мероприятий по классификации и слежению за подводной целью с помощью гидроакустической станции корабля. После чего обнаруженная субмарина была условно уничтожена с использованием торпедного вооружения.

На следующем этапе похода будет проведено учение по нанесению ракетного удара противокорабельным ракетным комплексом «Уран» по отряду кораблей условного противника, с выполнением электронных ракетных пусков и отработаны вопросы противовоздушной обороны корабля.

Основная задача похода – обеспечение постоянного военно-морского присутствия кораблей Балтийского флота в зоне его ответственности.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице