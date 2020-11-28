28.11.2020 (12:58)

В Нижегородской области военнослужащие танковой армии ЗВО провели дезинфекцию территорий школ и детских садов

В Нижегородской области в целях предупреждения распространения вирусных инфекций военнослужащие подразделений радиационной, химической и биологической защиты гвардейской танковой армии Западного военного округа провели обеззараживание школ, детских садов и прилегающим к ним территории, а также дорог общего пользования.

На основании обращений руководителей местных органов власти командующий танковой армии генерал-лейтенант Сергей Кисель отдал распоряжение о проведении военнослужащими объединения мероприятий по специальной обработке социальных объектов. Проведена дезинфекция прилегающей территории жилых домов, двух школ, трех детских садов, около 15 километров дорог. Общая площадь обработанной поверхности составила 150 тыс. кв. м.

Для обработки специалисты РХБ защиты в средствах индивидуальной защиты применили специальные машины АРС-14КМ и войсковые комплекты ДКВ-1К.

Всего порядка 50 объектов начального, дополнительного и профессионального образования Московской и Нижегородской области продезинфицируют военнослужащие подразделений радиационной, химической и биологической защиты гвардейской танковой армии Западного военного округа до конца ноября.

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