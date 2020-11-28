28.11.2020 (12:41)

Юнармия Красноярского края признана лучшей в Сибири по итогам 2020 года

По итогам общероссийского смотра-конкурса региональных отделений детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», прошедшего в Москве, юнармейское движение Красноярского края заняло первое место по Сибирскому федеральному округу по итогам 2020 года.

В конкурсе принимали участие 60 регионов. Участники оценивались более чем в 30 направлениях работы, в том числе по военно-патриотической деятельности и проведению военно-спортивных мероприятий. Региональное отделение «Юнармии» Красноярского края третий год подряд возглавляет рейтинг в Сибирском федеральном округе. Также «Юнармия» Красноярского края вошла в десятку лучших отделений России, заняв по итогам 2020 года 7-е место.

В 2020 году региональное отделение «Юнармии» принимало активное участие в патриотических проектах, приуроченных к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Так в Красноярске был открыт первый в стране Музей движения «Юнармия», организована передвижная выставка «Аллея Российской славы», посвященная выдающимся лицам в истории России, внесшим наибольший вклад в развитие государства.

Численность юнармейцев в регионе составляет более 13000 человек. Штабы местных отделений успешно функционируют во всех районах Красноярского края.

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» было создано в 2016 году по инициативе Минобороны России и при поддержке Президента России. Движение имеет свои отделения во всех регионах страны.

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