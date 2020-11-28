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28.11.2020 (12:15)

Командующий ЦВО проинспектировал объекты российской объединенной военной базы «Кант» в Киргизии

Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин в ходе работы на объединенной российской военной базе «Кант», дислоцированной в Киргизской Республике, проинспектировал объекты соединения, уделив особое внимание строительству детского сада на 240 мест для детей военнослужащих.

В ходе инспекции генерал-полковник Александр Лапин заслушал командование базы о состоянии и развитии соединения, проверил организацию подготовки учебно-материальной базы к новому периоду обучения.

Объединенная российская военная база в Канте является авиационным компонентом Коллективных сил быстрого реагирования Организации Договора о коллективной безопасности и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства. На вооружении базы находятся штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Центральный военный округ
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