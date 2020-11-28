28.11.2020 (11:13)

На Черноморском флоте проведена проверка личного автотранспорта военнослужащих

В соединениях и воинских частях Черноморского флота (ЧФ) в рамках акции безопасности дорожного движения была проведена проверка личного автотранспорта военнослужащих перед наступлением зимних погодных условий.

Проверка личного автотранспорта производилась наряду со служебным транспортом представителями территориальной военной автомобильной инспекции г. Севастополя.

Цель акции - предупреждение дорожно-транспортных происшествий и их последствий, связанных с неисправностями рулевого управления, автомобильных шин и тормозных систем автомобилей.

В ходе мероприятия было проверено наличие зимней резины и уровень износа протектора шин у автомобилей, соответствие регистрационных и страховых документов водителей, исправность огнетушителей, наличие медицинских аптечек, а также знаков аварийной остановки.

Проверяемые военнослужащие получили практические рекомендации в устранении выявленных нарушений в области безопасности дорожного движения.

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