28.11.2020 (08:35)

Более 300 научных проектов поступили в научно-координационный совет технополиса «Эра»

В ходе первого заседания научно-координационного совета Военного инновационного технополиса «ЭРА» руководитель научно-исследовательскими проектами технополиса Михаил Ковальчук заявил, что

в совет поступило 318 экспериментальных научных проектов для выявления наиболее перспективных направлений деятельности в рамках работы технополиса. Предложения поступили из 30 городов России.

В работе заседания приняли участие Первый заместитель Министра обороны России Руслан Цаликов, заместитель Министра обороны генерал армии Павел Попов, руководители центральных органов военного управления России, руководящий состав Национального исследовательского центра «Курчатовский институт», Российской Академии Наук, научно-исследовательских, образовательных организаций, а также специалисты научно-делового сообщества России.

В своем вступительном слове Первый заместитель Министра обороны Российской Федерации Руслан Цаликов выразил уверенность, что первое заседание научно-координационного совета будет способствовать результативной работе ВИТ «Эра».

«На поддержку работы «Эры», ее научно-координационного совета в дальнейшем будут направлены все необходимые силы Министерства обороны России, чтобы результаты нашей совместной деятельности стали полезными и эффективными для всей страны», - подчеркнул Руслан Цаликов.

В ходе мероприятия участники встречи оценили предлагаемые проекты и выявили ключевые предложения, представляющие интерес для дальнейшей разработки под эгидой технополиса, а также обсудили вопросы реализации стратегии научного развития ВИТ «ЭРА».

Справочно :

Указом Президента Российской Федерации от 28 августа 2018 г. № 501 технополис определен как специализированный научно-исследовательский и производственный комплекс, объединяющий научные и образовательные организации, государственные корпорации, предприятия промышленности и организации оборонно-промышленного комплекса, проводящие научные исследования в интересах укрепления обороноспособности страны, осуществляющие деятельность по разработке и созданию продукции военного, специального и двойного назначения.

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