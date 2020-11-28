28.11.2020 (08:55)

Комплексное учение по антитеррору проведено с военнослужащими ВВО в Забайкалье

В общевойсковом объединении Восточного военного округа (ВВО), дислоцированном на территории Забайкальского края, проведено комплексное учение по противодействию терроризму.

В ходе учения военнослужащие при поддержке группы усиления на бронированных автомобилях «Тигр», блокировали вооруженную группу условного противника, которая пыталась захватить одно из зданий штаба объединения.

Применив штатное вооружение, подразделение группы антитеррора провело блокирование и ликвидацию группы условного противника.

В учении также приняли участие военнослужащие военной полиции, которые прибыли для усиления подразделений антитеррора.

Для создания обстановки максимально приближенной к боевой было использовано значительное количество средств имитации и холостых боеприпасов.



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице