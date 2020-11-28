28.11.2020 (08:45)

В мотострелковом соединении ВВО в Забайкалье с юнармейцами и кадетами состоялся «Урок мужества»

В мотострелковом соединении Восточного военного округа, дислоцированном в городе Борзя Забайкальского края, с юнармейцами и кадетами состоялся «Урок мужества», посвященный подвигам солдат, защищавших Отечество в локальных войнах.

Перед началом мероприятия, заместитель командира соединения по военно-политической работе вместе с участниками почтили память ветеранов, не вернувшихся с войны, минутой молчания.

Помимо этого, в клубе воинской части на большом экране ребятам продемонстрировали художественный фильм про подвиги танкистов во времена Великой Отечественной войны «Т-34».

После чего юнармейцы ознакомились с социально-бытовыми условиями и организацией питания военнослужащих в музее соединения ребятам продемонстрировали образцы стрелкового оружия времен Великой Отечественной войны и современные образцы оружия, стоящих на вооружении в ВС РФ.

Мероприятия прошли с соблюдением всех необходимых санитарных норм и правил медицинской защиты.

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