28.11.2020 (08:45)
В мотострелковом соединении ВВО в Забайкалье с юнармейцами и кадетами состоялся «Урок мужества»
В мотострелковом соединении Восточного военного округа, дислоцированном в городе Борзя Забайкальского края, с юнармейцами и кадетами состоялся «Урок мужества», посвященный подвигам солдат, защищавших Отечество в локальных войнах.
Перед началом мероприятия, заместитель командира соединения по военно-политической работе вместе с участниками почтили память ветеранов, не вернувшихся с войны, минутой молчания.
Помимо этого, в клубе воинской части на большом экране ребятам продемонстрировали художественный фильм про подвиги танкистов во времена Великой Отечественной войны «Т-34».
После чего юнармейцы ознакомились с социально-бытовыми условиями и организацией питания военнослужащих в музее соединения ребятам продемонстрировали образцы стрелкового оружия времен Великой Отечественной войны и современные образцы оружия, стоящих на вооружении в ВС РФ.
Мероприятия прошли с соблюдением всех необходимых санитарных норм и правил медицинской защиты.