28.11.2020 (08:15)

Пусками неуправляемого ракетного вооружения уничтожены подразделения условного противника при боевом применении Су-25 армии ВВС и ПВО ВВО в Приморье

Экипажи штурмовой авиации армии ВВС и ПВО Восточного военного округа совершили полёты с боевым применением авиационных средств поражения по наземным целям в Приморском крае.

Лётчики объединения ВВС и ПВО ВВО выполнили практические пуски неуправляемого ракетного вооружения по мишеням, имитирующим боевую технику, склады и другие военные объекты условного противника.

Экипажи штурмовиков Су-25 выполняли задачи боевого применения одиночно и в составе пар с использованием различных видов маневра.

Кроме того, пилоты отработали лётно-тактические приёмы в сложной воздушно-помеховой обстановке.

В полётах было задействовано около 20 экипажей штурмовой авиации объединения ВВС и ПВО ВВО.

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