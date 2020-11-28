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28.11.2020 (08:00)

Антитеррористическое учение со спецназом ВВО проведено в Бурятии

На полигоне Дивизионный в Республике Бурятия, в рамках мероприятий по антитеррористической деятельности с подразделением специального назначения Восточного военного округа (ВВО) проведено тактико-специальное учение.

Военнослужащие отработали поиск и обнаружение отряда условного незаконного вооруженного формирования в лесистой местности. Для этого они использовали  беспилотный летательный аппарат «Орлан-10». Затем подразделения провели блокирование и ликвидацию условного противника.

В специальном учении приняли участие свыше 30 военнослужащих.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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