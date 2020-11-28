28.11.2020 (08:00)
Антитеррористическое учение со спецназом ВВО проведено в Бурятии
На полигоне Дивизионный в Республике Бурятия, в рамках мероприятий по антитеррористической деятельности с подразделением специального назначения Восточного военного округа (ВВО) проведено тактико-специальное учение.
Военнослужащие отработали поиск и обнаружение отряда условного незаконного вооруженного формирования в лесистой местности. Для этого они использовали беспилотный летательный аппарат «Орлан-10». Затем подразделения провели блокирование и ликвидацию условного противника.
В специальном учении приняли участие свыше 30 военнослужащих.
Новости по теме:
Военнослужащие по призыву армейского корпуса на Сахалине побывали на презентации книги «Будем помнить…»
Метки: