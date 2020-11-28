28.11.2020 (07:46)

В Бурятии отметили 226-ю годовщину основания Селенгинского пехотного полка

В музее Боевой славы общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Республике Бурятия, командующий объединением генерал-лейтенант Валерий Солодчук принял делегацию Селенгинского района Бурятии, которая поздравила военнослужащих объединения с 226-летием основания Селенгинского пехотного полка. Который был сформирован на территории Республики Бурятия в 18 веке.

Делегация Селенгинского района подарила музею объединения статуэтку с изображением пехотинца-мушкетера полка и памятный адрес командующему объединения.

В своей речи командующий отметил, что военнослужащие чтут память своих предков, которые воевали в Великой Отечественной войне 1812 года и участвовали в Крымской войне. Также он отметил, что героический путь Селенгинского полка по сей день остается примером стойкости, мужества и отваги в нелегком деле служения Родине, и что подрастающему поколению, посещающему музей объединения, среди которых кадеты и юнармейцы Бурятии, прививаются положительные нравственные и патриотические качества.

Справочно:

Полк был сформирован по указу императора Павла I 29 ноября 1796 года из 3-го и 4-го Сибирских полевых батальонов в городе Селенгинске под наименованием «Селенгинский мушкетёрский полк». Полк участвовал в Отечественной войне 1812 года, походе во Францию, Русско-турецкой, Крымской войне и обороне Севастополя. За отличия в Русско-турецкой войне 1828—1829 годов высочайшим приказом от 6 апреля 1830 года полку пожалованы знаки на головные уборы «За отличие». За оборону Севастополя полк получил Георгиевское знамя с надписями: «За Севастополь в 1854 и 1855 годах» с Александровской юбилейной лентой (высочайшая грамота от 29 ноября 1856 года). Полк был расформирован в январе 1918 г.

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