Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

28.11.2020 (07:30)

Военнослужащие по призыву армейского корпуса на Сахалине побывали на презентации книги «Будем помнить…»

Военнослужащие по призыву армейского корпуса Восточного военного округа на Сахалине посетили областную научную библиотеку в городе Южно-Сахалинске, где состоялась презентация книги Николая Михайловича Дегтерёва, члена Сахалинского регионального отделения общероссийского общественного движения по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» под названием «Будем помнить…»

В данной книге рассказывается о судьбе и подвигах совершённых при освобождении Сахалина и Курильских островов 8 ветеранов Великой Отечественной войны Сахалинской области.

В мероприятии приняли участие министр культуры Сахалинской области Нонна Лаврик, руководитель Сахалинского регионального отделения общероссийского общественного движения по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» Артём Бандура, а также члены других общественных организаций и военнослужащие армейского корпуса ВВО.

Автор книги Николай Дегтерёв подписал на память для военнослужащих  несколько экземпляров своей книги, которые будут размещены в воинских частях армейского корпуса ВВО.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
На Тихоокеанском флоте подведены итоги 2020 года
Специалисты подразделения РХБ защиты ВВО в Забайкалье провели дезинфекцию вагонов военного эшелона
В Приморском крае экипажи вертолетов ВВО учились уничтожать автоколонны террористов
В армейском корпусе ВВО на Сахалине и Курильских островах прошли специальные занятия по изучению требований безопасности военной службы

Метки:
Восточный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false