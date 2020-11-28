28.11.2020 (07:30)
Военнослужащие по призыву армейского корпуса на Сахалине побывали на презентации книги «Будем помнить…»
Военнослужащие по призыву армейского корпуса Восточного военного округа на Сахалине посетили областную научную библиотеку в городе Южно-Сахалинске, где состоялась презентация книги Николая Михайловича Дегтерёва, члена Сахалинского регионального отделения общероссийского общественного движения по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» под названием «Будем помнить…»
В данной книге рассказывается о судьбе и подвигах совершённых при освобождении Сахалина и Курильских островов 8 ветеранов Великой Отечественной войны Сахалинской области.
В мероприятии приняли участие министр культуры Сахалинской области Нонна Лаврик, руководитель Сахалинского регионального отделения общероссийского общественного движения по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» Артём Бандура, а также члены других общественных организаций и военнослужащие армейского корпуса ВВО.
Автор книги Николай Дегтерёв подписал на память для военнослужащих несколько экземпляров своей книги, которые будут размещены в воинских частях армейского корпуса ВВО.