28.11.2020 (06:40)

На Тихоокеанском флоте подведены итоги 2020 года

Сегодня во Владивостоке состоялось заседание Военного совета Тихоокеанского флота на котором были подведены итоги деятельности сил оперативно-стратегического объединения в 2020 году.

Открывая заседание Военного совета командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц отметил, что моряки ТОФ приняли участие в международном учении с Военно-морскими силами Индии «Индра Нэви-2020», провели более 10 походов в дальней океанской зоне и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Надводные боевые корабли и подводные лодки Тихоокеанского флота корабли и суда находились в море суммарно 16800 суток, В состязаниях на приз Главнокомандующего Военно-Морским Флотом тихоокеанцы завоевали 8 переходящих призов.

В текущем году в ходе учений силами ТОФ был выполнен целый ряд сложных боевых упражнений, 8 из которых заявлены для включения в Книгу рекордов Вооруженных Сил.

Всего силами ТОФ в море и на полигонах проведено более 4200 боевых упражнений, что превышает аналогичные показатели прошлого года.

23 подразделения и воинских части ТОФ подтвердили наименование ударных.

В ходе Военного совета заместителями командующего флотом, начальниками управлений были проанализированы итоги работы органов военного управления по поддержанию заданного уровня готовности к решению задач, итоги эксплуатации вооружения и военной техники, деятельность структур материально-технического обеспечения в 2020 году. А также сформулированы задачи на 2021 год.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации за высокие показатели в службе командующий Тихоокеанским флотом вручил государственные награды военнослужащим и служащим ТОФ. Начальнику штаба Тихоокеанского флота вице-адмиралу Сергею Рекишу и начальнику управления боевой подготовки ТОФ контр-адмиралу Евгению Сироте вручены ордена «За морские заслуги», начальник Гидрографической службы флота капитан 1 ранга Сергей Синько удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Такая же медаль II степени вручена заместителю начальника штаба ТОФ капитану 1 ранга Олегу Гагкаеву и командующему подводными силами ТОФ вице-адмиралу Владимиру Дмитриеву, государственными наградами отмечены начальник отделения Морской инженерной службы подполковник Павел Суханов, капитан катера «Ураган» Николай Довгошиенко и дирижёр ансамбля Песни и пляски ТОФ Анна Пипия.

Лучшим объединением ТОФ по итогам года стало командование Войск и сил на Северо-востоке России, лучшим корабельным соединением признана бригада десантных кораблей Приморской флотилии разнородных сил.

В заключение заседания Военного совета адмирал Сергей Авакянц поставил перед подчиненными задачи на новый учебный год. Он рассказал о ходе пополнения флота новыми кораблями и судами, поступлении современной боевой техники, развитии инфраструктуры пунктов базирования сил, а также акцентировал внимание на детальной разработке учений и тренировок, отработке задач в условиях, максимально приближенных к реальным.

Командующий Тихоокеанским флотом поблагодарил подчиненных за отличную работу в 2020 году и выразил уверенность в том, что в дальнейшем флот не сдаст своих высоких позиций.

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