28.11.2020 (06:35)
ВВТ морской пехоты Каспийской флотилии на 100% подготовлена к зимнему периоду эксплуатации
На Каспийской флотилии Южного военного округа (ЮВО) военнослужащие отдельного полка морской пехоты завершили перевод вооружения и военной техники (ВВТ) на зимний период эксплуатации.
В ходе выполнения плана подготовки ВВТ к новому учебному периоду были проведены все виды регламентного обслуживания бронетанковой и автомобильной техники, а также специального транспорта и артиллерийских систем. Механики-водители подразделений морской пехоты изучили особенности эксплуатации техники в зимних условиях, для данного региона.
На каждой единице техники проведено более 40 регламентных операций с использованием различных смазок, масел и технических жидкостей. Для качественного перевода и подготовки артиллерийских подразделений привлекались артиллерийские мастера отдельного ремонтного восстановительного батальона ЮВО.
Всего было обслужено около 400 единиц ВВТ, специального транспорта и артиллерийских систем.