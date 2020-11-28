28.11.2020 (06:35)

ВВТ морской пехоты Каспийской флотилии на 100% подготовлена к зимнему периоду эксплуатации

На Каспийской флотилии Южного военного округа (ЮВО) военнослужащие отдельного полка морской пехоты завершили перевод вооружения и военной техники (ВВТ) на зимний период эксплуатации.

В ходе выполнения плана подготовки ВВТ к новому учебному периоду были проведены все виды регламентного обслуживания бронетанковой и автомобильной техники, а также специального транспорта и артиллерийских систем. Механики-водители подразделений морской пехоты изучили особенности эксплуатации техники в зимних условиях, для данного региона.

На каждой единице техники проведено более 40 регламентных операций с использованием различных смазок, масел и технических жидкостей. Для качественного перевода и подготовки артиллерийских подразделений привлекались артиллерийские мастера отдельного ремонтного восстановительного батальона ЮВО.

Всего было обслужено около 400 единиц ВВТ, специального транспорта и артиллерийских систем.

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