28.11.2020 (06:29)
Полигоны ЮВО оборудовали мишенями повышенной реалистичности
Полигоны Южного военного округа (ЮВО) в преддверии начала зимнего учебного периода оборудованы новыми мишенями, позволяющими создать реалистичную обстановку современного боя. Всего в соединения и части округа поступило около 2 тыс. таких мишеней.
Новые мишени с объемным изображением на материале из ПВХ выполнены в виде силуэтов людей, огневых средств и бронетехники, что позволяет быстрее выявить цель на поле боя и сформировать у военнослужащих психологическую готовность к поражению живой силы противника.
По результатам испытаний данные мишени были одобрены для организации более качественной подготовки войск округа и Вооруженных Сил России.
Новый учебный период в войсках ЮВО стартует 1 декабря текущего года.
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