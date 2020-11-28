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28.11.2020 (06:29)

Полигоны ЮВО оборудовали мишенями повышенной реалистичности

Полигоны Южного военного округа (ЮВО) в преддверии начала зимнего учебного периода оборудованы новыми мишенями, позволяющими создать реалистичную обстановку современного боя. Всего в соединения и части округа поступило около 2 тыс. таких мишеней.

Новые мишени с объемным изображением на материале из ПВХ выполнены в виде силуэтов людей, огневых средств и бронетехники, что позволяет быстрее выявить цель на поле боя и сформировать у военнослужащих психологическую готовность к поражению живой силы противника.

По результатам испытаний данные мишени были одобрены для организации более качественной подготовки войск округа и Вооруженных Сил России.

Новый учебный период в войсках ЮВО стартует 1 декабря текущего года.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ
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