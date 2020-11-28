28.11.2020 (05:00)
Российские миротворцы обеспечили возобновление учебного процесса в общеобразовательной школе Степанакерта
Российскими военнослужащими Центра гуманитарного разминирования проведена проверка школы и прилегающей территории на наличие взрывоопасных предметов. Помимо этого, специалистами российского Центра примирения враждующих сторон были обеспечены работы по восстановлению электричества, теплоснабжения, а также безопасной доставке необходимого школьного имущества и материальных средств.
В торжественной церемонии открытия учебного заведения приняли участие военнослужащие российского миротворческого контингента, представители местной администрации и учащиеся школы.
Работа школы возобновлена после закрытия в конце сентября текущего года в связи с началом боевых действий.
В ближайшее время при поддержке российских миротворцев планируется открытие других учебных заведений.
В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 г. объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.
Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации. Основу российского контингента составляют подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа.