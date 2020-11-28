28.11.2020 (02:30)

На базе соединения ВТА в Твери состоялось заседание Военного совета

В Тверской области на базе соединения военно-транспортной авиации прошло заседание Военного совета.

Мероприятие проходило под руководством командующего военно-транспортной авиацией генерал-лейтенанта Владимира Бенедиктова.

В Военном совете приняли участие руководящий состав управления соединения и починенных воинских частей.

В целях недопущения распространения вирусных инфекций Военный совет был проведён в режиме онлайн по закрытой видео-конференц-связи.

В ходе мероприятия были подведены итоги деятельности ВТА за 2020 год и определены задачи на 2021 год.

По итогам 2020 года наиболее отличившиеся офицеры были награждены государственными наградами: медалями Жукова, Нестерова и грамотами Президента Российской Федерации.

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