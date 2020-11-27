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27.11.2020 (21:16)

В Подмосковье прошло занятие с механиками-водителями бронетехники времён Великой Отечественной войны

В Подмосковье на базе Кантемировской дивизии гвардейской танковой армии Западного военного округа состоялось занятие в зимних условиях с механиками-водителями исторической бронетехники времён Великой Отечественной войны по управлению техникой на пересеченной местности и маневрировании при движении в составе колонны.

Проводилось учебное мероприятие с целью закрепления навыков личного состава этого уникального подразделения по вождению исторических образцов бронетехники на различной местности. В нём были задействованы легендарные танки Т-34.

В дальнейшем механики-водители подразделения исторической бронетехники примут участие в исторической реконструкции к Битвы под Москвой. Ранее бронетанковая техника была переведена на зимний режим эксплуатации.

Танки Т-34 уже принимали участие в военных парадах и в исторических реконструкциях боев времён Великой Отечественной войны, а также демонстрировали свои возможности на форуме «Армия-2020» и Армейских международных играх–2020».

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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