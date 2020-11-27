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27.11.2020 (21:09)

На полигонах гвардейской танковой армии ЗВО завершена санитарная обработка объектов перед зимним учебным периодом

Подразделения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО), дислоцированной в Московской, Нижегородской, Смоленской, Ярославской и Ивановской областях завершили подготовку полигонов к новому учебному периоду с полной санитарной обработкой всех помещений, учебных комплексов и тренажеров.

Проведена обработка территорий общей площадью свыше 900 тыс. кв. м. К работам привлекались более 500 военнослужащих подразделений РХБ защиты соединений и воинских частей, задействовано около 50 единиц специальной техники. Для специальной обработки израсходовано свыше 100 тонн дезинфицирующего раствора.

Подготовка полигонов также включала в себя сплошную очистку местности от неразорвавшихся боеприпасов, а также оборудование мишенных полей, линий связи и других объектов учебно-материальной базы.

Всего в летнем периоде обучения с подразделениями танкового объединения ЗВО на учебно-тренировочных комплексах было проведено более 50 тактических учений, отборочные этапы конкурсов АрМИ-2020, лагерные сборы и полевые выходы родов войск и свыше 2,5 тыс. огневых тренировок с практической стрельбой.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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