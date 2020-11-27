27.11.2020 (20:02)

В Крыму предали земле останки советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны

В Кировском районе Крыма перезахоронили останки 32 советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Руководитель поискового отряда «Крымский рубеж» ДОСААФ России Александр Ефанов сказал, что бойцов обнаружили во время «Вахт памяти» в 2019–2020 годах на Ак-Монайских позициях в районе села Владиславовка.

В траурной церемонии участвовали председатель регионального отделения ДОСААФ Крыма Андрей Попов, глава Кировского района Елена Янчукова, представители военного комиссариата, сельских администраций, Следственного комитета, МЧС и «Крым-Спаса», поисковики отрядов «Помним», «Вымпел», «Наследие» и «Гранит».

Во время «Вахт памяти» поисковикам удалось поднять останки 33 воинов, однако личность одного из них в настоящее время пытаются установить с помощью медальона, после этого останки предадут земле.

Из 32 захороненных воинов удалось установить имена только двоих, числившихся пропавшими без вести. Теперь они обрели имя, родные смогут узнать, где погибли их близкие.

«При раскопках нашли шесть медальонов. Один пустой, один вообще без вкладыша, у трёх оказалось настолько плохое состояние бумаги, что прочесть их не удалось», — отметил Александр Ефанов.

Первый из опознанных — Петр Оноприевич Сытенький. 1914 года рождения. Уроженец Запорожской области, село Михайловка. Погиб весной 1942 года. Ему было 28 лет.

«Установили личность по котелку бойца на сайте обобщенного банка данных «Мемориал». Фамилию прочли быстро, но трудности доставили смазанные инициалы», – сообщил Александр Ефанов.

Имя второго бойца, погибшего на Крымской земле, — Вагарш Ваганович Манвелян. Он 1909 года рождения, уроженец Грузинской ССР, село Кулалис. Погиб в апреле 1942 года, ему было 33 года. Личность бойца устанавливали по медальону.

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