28.11.2020 (01:30)

Экипажи полка дальней авиации отработали перебазирование на оперативный аэродром в Амурской области

Экипажи дальних бомбардировщиков Ту-22М3 в ходе проведения плановых полетов отработали задание на перебазирование из пункта постоянной дислокации в Иркутской области на оперативный аэродром в Амурской области.

В ходе учебного перелета экипажи отработали взаимодействие с авиацией Центрального военного округа.

Также экипажами дальних бомбардировщиков отработаны приемы пилотирования по приборам без визуальной ориентации по маршруту следования на оперативный аэродром.

Инженерно-техническим составом авиационного полка сданы зачеты руководящему составу инженерно-авиационной службы авиационного соединения по ускоренной подготовке авиационной техники к выполнению повторного вылета на условное боевое применение.

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