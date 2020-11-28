28.11.2020 (01:30)
Экипажи полка дальней авиации отработали перебазирование на оперативный аэродром в Амурской области
Экипажи дальних бомбардировщиков Ту-22М3 в ходе проведения плановых полетов отработали задание на перебазирование из пункта постоянной дислокации в Иркутской области на оперативный аэродром в Амурской области.
В ходе учебного перелета экипажи отработали взаимодействие с авиацией Центрального военного округа.
Также экипажами дальних бомбардировщиков отработаны приемы пилотирования по приборам без визуальной ориентации по маршруту следования на оперативный аэродром.
Инженерно-техническим составом авиационного полка сданы зачеты руководящему составу инженерно-авиационной службы авиационного соединения по ускоренной подготовке авиационной техники к выполнению повторного вылета на условное боевое применение.
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