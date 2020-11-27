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27.11.2020 (21:30)

С военнослужащими дальней авиации в Калужской области проведены комплексные занятия по безопасности военной службы

В авиационному полку дальней авиации, базирующемся в Калужской области, прошли учебно-методические занятия по безопасности военной службы.

Опытные инструкторы наглядно разъяснили военнослужащим особенности организации внутреннего порядка на территории объектов подразделений и воинских частей, провели практическое занятие с демонстрацией основных ошибок и замечаний, возникающий у военнослужащих в ходе несения службы.

Особое внимание было уделено порядку оказания первой медицинской помощи и соблюдению эпидемиологических норм при несении службы.

Для наглядной демонстрации для личного состава авиационного полка были развернуты 8 учебных мест.

«С личным составом авиационной базы были проведены практические занятия по основным вопросам, требующим наибольшего внимания в ходе несения повседневной службы, а также в процессе мероприятия каждый мог задать интересующий его вопрос опытному инструктору», — сообщил временно исполняющий обязанности заместителя командира части по военно-политической работе гвардии майор Иван Субботин.

На занятиях были рассмотрены около 20 актуальных тем, включая правила пожарной безопасности, работы с электроприборами, дорожного движения, оказания первой медицинской помощи, соблюдение мер безопасности при обращении с оружием.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Воздушно-космические силы (ВКС)
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