27.11.2020 (21:30)
С военнослужащими дальней авиации в Калужской области проведены комплексные занятия по безопасности военной службы
В авиационному полку дальней авиации, базирующемся в Калужской области, прошли учебно-методические занятия по безопасности военной службы.
Опытные инструкторы наглядно разъяснили военнослужащим особенности организации внутреннего порядка на территории объектов подразделений и воинских частей, провели практическое занятие с демонстрацией основных ошибок и замечаний, возникающий у военнослужащих в ходе несения службы.
Особое внимание было уделено порядку оказания первой медицинской помощи и соблюдению эпидемиологических норм при несении службы.
Для наглядной демонстрации для личного состава авиационного полка были развернуты 8 учебных мест.
«С личным составом авиационной базы были проведены практические занятия по основным вопросам, требующим наибольшего внимания в ходе несения повседневной службы, а также в процессе мероприятия каждый мог задать интересующий его вопрос опытному инструктору», — сообщил временно исполняющий обязанности заместителя командира части по военно-политической работе гвардии майор Иван Субботин.
На занятиях были рассмотрены около 20 актуальных тем, включая правила пожарной безопасности, работы с электроприборами, дорожного движения, оказания первой медицинской помощи, соблюдение мер безопасности при обращении с оружием.