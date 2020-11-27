27.11.2020 (20:21)

В Командовании дальней авиации подвели итоги года

В Калужской области в авиационном гарнизоне Шайковка командованием дальней авиации подведены итоги боевой подготовки и деятельности в текущем учебном году.

Мероприятие прошло под руководством командующего дальней авиацией генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша.

Командиры соединений и воинских частей обменялись опытом в проведении мероприятий подготовки и слаживания частей и подразделений. «В уходящем году дальняя авиация приняла участие в ряде командно-штабных тренировок, летно-тактических учений различного уровня, в том числе «Кавказ-2020», а также «Славянское братство-2020», выполнили задачи воздушного патрулирований, командный состав и военнослужащие от офицера до рядового получили хорошую практику. В новом учебном году особое внимание будет уделено качеству выполнению проводимых мероприятий, а также проведению профилактических мер по недопущению авиационных инцидентов», — подчеркнул в ходе своего выступления генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

Отмечено, что в боевой подготовке достигнуты положительные результаты, боевая выучка авиационных подразделений повысилась, возросло качество и интенсивность проведения мероприятий боевой подготовки.

Также особое внимание руководящего состава всех уровней было уделено подготовке молодых летчиков, прибывающих в объединение.

Военнослужащие, отличившиеся в лучшую сторону по итогам учебного года, были награждены грамотами и ценными подарками.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице