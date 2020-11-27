27.11.2020 (20:17)

В соединении дальней авиации проходят сборы с руководителями полетами

В авиационных полках дальней авиации в Калужской, Мурманской и Саратовской областях проходят сборы с офицерами руководства полетами на аэродромах базирования.

В ходе мероприятий проводятся теоретические и практические занятия по организации и управлению перелетающими экипажами, радиотехническому обеспечению полетов.

Особое внимание уделено вопросам предотвращения опасных сближений воздушных судов в воздухе с беспилотными летательными аппаратами и метеорологическому обеспечению полетов, а также контролю практических бомбометаний и пусков ракет.

В ходе практической части офицерам предстоит отработать непосредственно на командно-диспетчерском пункте аэродрома, различные вводные команды, в том числе оказание помощи экипажам в особых условиях.

На завершающем этапе сборов для определения практических навыков каждому участнику предстоит сдать зачеты.

Особенностью данных сборов является то, что для недопущения распространения вирусных инфекций все мероприятия проводятся на территории постоянной дислокации воинских частей соединения, а занятия проходят в формате видеоконференции.

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