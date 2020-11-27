27.11.2020 (20:06)

В День морской пехоты в Рязанском воздушно-десантном командном училище впервые вручили удостоверения на право управления маломерными судами и гидроциклами

Сегодня в Рязанском гвардейском военно-воздушном командном училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова впервые состоялось вручение удостоверений на право управления маломерными судами и гидроциклами курсантам, обучающимся по программе подготовки офицеров морской пехоты.

Наряду с общепрофессиональной и военно-специальной направленностью в 2019 году была впервые введена в учебный процесс дисциплина «Управление маломерными судами», и курсанты явились первыми в училище, кто был аттестован по данному направлению обучения.

В ходе освоения дисциплины будущими офицерами ВДВ изучались и отрабатывались различного рода ситуационные задачи по управлению маломерными судами и гидроциклами в различных климатических и гидрометеорологических условиях.

Занятия проводились на современном мультимедийном тренажерном комплексе и в компьютерных классах, оснащенных обучающими и тестирующими программами, позволяющими осуществлять как подготовку обучающихся, так и контролировать степень их подготовленности.

«В настоящее время в частях морской пехоты находят все более широкое применение катера и гидроциклы, используемые в качестве средств доставки групп десанта и разведывательных групп к местам выполнения специальных задач. В этой связи будущие офицеры морской пехоты должны владеть соответствующими навыками в подготовке и грамотном применении данных плавсредств», — подчеркнул на вручении удостоверений начальник кафедры инженерного обеспечения и водолазной подготовки Рязанского училища ВДВ полковник Александр Грушко.

Следует отметить, что первые 13 человек достойно сдали экзамены по теоретической и практической подготовке в Государственной инспекции по маломерным судам МЧС Российской Федерации.

По итогам аттестации всем присвоена квалификация судоводителя маломерного судна и гидроцикла с разрешением использования указанных плав средств на внутренних водный путях и морских путях Российской Федерации.

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