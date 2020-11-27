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27.11.2020 (19:54)

Учебные центры инженерных войск подготовили более 2 тысяч военнослужащих

В 210 (г. Кстово, Нижегородская обл.) и 187 (г. Волжский, Волгоградская область) Межвидовых региональных учебных центрах состоялись выпускные экзамены. Всего подготовлено более 4 тысяч младших специалистов инженерных войск по более чем 20 специальностям. В их числе как военнослужащие по призыву, так и контрактной службы.

В ходе подготовки в учебных центрах были задействованы современные тренажеры инженерных машин. Тренажеры позволяют получить навыки в управлении имеющимися современными и перспективными средствами инженерного вооружения. Система контроля и управления тренажерами четко отслеживает временные, качественные и количественные показатели обучаемого или экзаменуемого и позволяет за счет проведенного анализа сделать объективный точный вывод, на основе которого осуществляется дальнейшая подготовка военнослужащего.

Все военнослужащие распределены для дальнейшего прохождения службы в инженерные соединения и подразделения военных округов и Северного флота.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Сухопутные войска
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