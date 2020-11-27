27.11.2020 (18:47)

В Военном университете Минобороны России прошёл круглый стол по вопросам совершенствования системы подготовки кадров для военно-политических органов

В Военном университете Минобороны России прошёл круглый стол на тему «Структура и содержание проектов основных профессиональных образовательных программ подготовки слушателей и курсантов в интересах военно-политических органов по действующим и новым федеральным государственным образовательным стандартам». Его цель — совершенствование системы подготовки кадров и реализация новых требований федеральных государственных образовательных стандартов.

В мероприятии приняли участие специалисты Главного военно-политического управления Вооружённых Сил Российской Федерации, Департамента психологической работы Минобороны России, Управления Минобороны России по работе с обращениями граждан, Военно-геральдической службы Вооруженных Сил Российской Федерации, а также руководство и профессорско-преподавательский состав Военного университета.

Открыл круглый стол заместитель начальника Военного университета по учебной и научной работе генерал-майор Михаил Смыслов. Он отметил, что за последние годы в университете усовершенствована система многоуровневой подготовки кадров для военно-политических органов с использованием современной материально-технической базы, учебных комплексов по военно-политической работе, электронного обучения, практик и войсковых стажировок, полевых выходов в соединениях и объединениях Западного военного округа, дистанционной и сетевой форм обучения. Подготовка осуществляется с учётом распределения выпускников по видам и родам войск.

В рамках круглого стола с докладом выступил заместитель начальника направления (военно-научной подготовки и распределения кадров) военно-политических органов ВС РФ Главного военно-политического управления ВС РФ полковник Виталий Кравченко. Он заострил внимание на особенностях подготовки кадров для военно-политических органов по специальности «Военно-политическая работа» и направлению «Управление военно-политической работой» с использованием сетевой формы обучения, войсковых практик и стажировок.

С докладами по содержанию основных профильных образовательных программ по специальностям «Педагогика и психология девиантного поведения», «Психология служебной деятельности» и «Военно-политическая работа» выступили заведующий кафедрой педагогики доктор педагогических наук, профессор Игорь Алёхин, заведующий кафедрой психологии кандидат психологических наук Сергей Тенитилов и начальник кафедры военно-политической работы полковник, доктор исторических наук, профессор Сергей Сакун.

Завершила мероприятие дискуссия под руководством заместителя начальника Военного университета профессора Валерия Шевцова, где участники круглого стола смогли обменяться мнениями и высказать свои предложения по совершенствованию системы подготовки кадров для военно-политических органов.

Подводя итоги, генерал-майор Михаил Смыслов поблагодарил участников за продуктивную дискуссию и отметил, что дальнейшее сотрудничество послужит совершенствованию подготовки кадров для военно-политической работы.

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