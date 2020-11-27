27.11.2020 (18:07)

Командующий войсками Центрального военного округа прибыл в Киргизию с инспекцией российской базы Кант

Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин в сопровождении группы офицеров штаба округа прибыл в Киргизскую Республику, где проинспектирует объединенную российскую военную базу «Кант».

Отдельно генерал-полковник Александр Лапин проверит недавно созданный отряд беспилотной авиации среднего и малого радиуса действия. В него входят беспилотники «Форпост» и «Орлан-10».

В ходе своей работы командующий войсками округа заслушает доклад о состоянии и развитии соединения, проверит организацию подготовки учебно-материальной базы к новому периоду обучения, а также ход строительства объектов социальной инфраструктуры.

Справочно:

Объединенная российская военная база в Канте является авиационным компонентом Коллективных сил быстрого реагирования Организации Договора о коллективной безопасности и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства. На вооружении базы находятся штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.

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