27.11.2020 (18:04)

В Ленобласти состоялся заключительный этап учебно-методического сбора с санитарными инструкторами общевойсковой армии ЗВО

На полигоне Кирилловский состоялся заключительный этап учебно-методического сбора с санитарными инструкторами общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО), дислоцированной Ленинградской области.

В рамках практического этапа сбора военнослужащие совершенствовали навыки в оказании доврачебной медицинской помощи условно раненым сослуживцам в условиях ведения «противником» огня и применения химического оружия.

В целях повышения сложности выполнения нормативов на полигоне действовали подготовленные команды военнослужащих, которые осуществляли подрыв средств имитации и стрельбу холостыми патронами в соответствии с указанным заданием.

Кроме того, специалисты выполнили нормативы по военно-медицинской подготовке в индивидуальном и командном первенствах, включающие в себя наложение кровоостанавливающих жгутов, шин, перетаскивание раненых, эвакуацию пострадавших из условно подбитой техники.

В сборе санитарных инструкторов общевойсковой армии ЗВО принимали участие более 100 военнослужащих, было задействовано около 10 единиц военной техники.

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