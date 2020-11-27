27.11.2020 (17:52)

Российские военнослужащие в Приднестровье подвели итоги подготовительного периода

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) завершились мероприятия подготовительного периода.

По итогам подготовительного периода в ОГРВ ПРРМ были проведены сборы с военнослужащими, учебно-методические сборы с сержантским и офицерским составом, испытания на присвоение классной квалификации и занятия по безопасности военной службы.

Военнослужащими был произведен перевод около 150 единиц вооружения, военной и специальной техники на зимний режим эксплуатации, усовершенствована учебно-материальная база войскового стрельбища, танкодрома и автодрома.

В рамках подготовительного периода в ОГРВ ПРРМ осуществили комплексное обслуживание казарменно-жилищного фонда военных городков. Для подготовки к зиме были произведены работы на таких объектах, как котельные, инженерные сети, казармы, столовые, лечебные учреждения и другие.

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