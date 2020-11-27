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27.11.2020 (17:49)

В Оперативной группе российских войск в Приднестровье подвели итоги боевой подготовки за прошедший учебный год

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) подвели итоги боевой подготовки за 2020 учебный год.

Всего за год военнослужащие ОГРВ ПРРМ приняли участие более чем в 1000 занятиях по предметам боевой подготовки. Из них около 500 составили стрельбы из стрелкового оружия и штатного вооружения боевых машин и более 200 — практические занятия с водителями автомобильной и бронетанковой техники. Также согласно плану боевой подготовки военнослужащие провели около 70 занятий по противодействию терроризму.

В 2020 году военнослужащие ОГРВ ПРРМ завоевали первое место в армейских играх «Воин Содружества-2020» среди силовых ведомств региона. Игры включали в себя такие конкурсы по боевой подготовке, как «Суворовский натиск», «Снайперский рубеж», «РемБат», «Отличники войсковой разведки», и другие.

В течение учебного года на базе ОГРВ ПРРМ обучался мотострелковый батальон, с личным составом которого дополнительно были проведены более 100 часов занятий по программе специальной подготовки российского воинского контингента миротворческих сил. В октябре текущего года батальон вошёл в состав совместных миротворческих сил и в настоящее время выполняет задачи по поддержанию мира и стабильности в Зоне безопасности.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Боевая подготовка , Приднестровье
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