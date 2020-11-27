27.11.2020 (17:48)

В Санкт-Петербурге в Петропавловской крепости прошли торжественные мероприятия, приуроченные к 315-летию со дня создания морской пехоты

27 ноября в Военно-Морском Флоте отмечается День морской пехоты. Праздничные мероприятия прошли на всех флотах и Каспийской флотилии, в субъектах Российской Федерации, на кораблях и судах, где выполняют задачи подразделения морской пехоты.

В Санкт-Петербурге в этот день морским пехотинцам был посвящен традиционный полуденный выстрел из орудий в Петропавловской крепости. В торжественном мероприятии приняли участие офицеры Главного командования Военно-Морского Флота России, а также представители региональной общественной организации морских пехотинцев Санкт-Петербурга. В ознаменование юбилейной даты залп был произведен сразу из двух орудий. Право выстрела из пушек было предоставлено начальнику управления береговых войск ВМФ полковнику Дмитрию Гнездилову и председателю Совета региональной общественной организации морских пехотинцев генерал-майору запаса Александру Борзенко.

В завершение мероприятия под торжественный марш в исполнении оркестра для офицеров, ветеранов морской пехоты, членов их семей, а также посетителей Петропавловской крепости было продемонстрировано слаженное выступление роты Почетного караула.

Ранее до всех морских пехотинцев, ветеранов морской пехоты доведена поздравительная телеграмма главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова:

«Сегодня развитие морской пехоты ВМФ России является одним из приоритетных направлений деятельности Главного командования ВМФ. В ближнесрочной перспективе будет вестись дальнейшее активное оснащение морской пехоты новейшими образцами вооружения и военной техники. Параллельно будет продолжен процесс развития десантно-высадочных средств Военно-Морского Флота, будет увеличиваться интенсивность практической боевой учебы морских пехотинцев в ходе мероприятий боевой подготовки на общефлотском и межвидовом уровнях.

Выражаю вам глубокую признательность за ратный труд. Уверен, что и впредь морская пехота будет достойным продолжателем героических традиций российского воинства, профессионально подготовленным авангардом флота.

Особые слова благодарности выражаю ветеранам морской пехоты, которые вносят огромный вклад в дело патриотического воспитания молодежи.

Желаю вам крепкого здоровья, успехов в совершенствовании ратного мастерства, счастья, благополучия, новых высот в службе, труде и учебе, на благо укрепления боевого могущества Военно-Морского Флота России!».

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