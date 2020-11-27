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27.11.2020 (17:43)

Мотострелки ЦВО отразили нападение условных диверсантов на военные объекты под Самарой

Военнослужащие мотострелкового соединения Центрального военного округа на антитеррористическом учении отразили нападение группы условных диверсантов на военные объекты, расположенные в Самарской области.

По замыслу практических действий, условный противник спланировал захват парка боевых машин. Поднятые по тревоге дежурные силы под прикрытием бронетранспортеров БТР-82А и пикапов УАЗ «Патриот» вступили бой. Военнослужащие, используя автоматы АК-74, снайперские винтовки СВД и пулеметы «Печенег», уничтожили условных диверсантов, проникших на территорию воинской части. Расчеты пожарных команд потушили условное возгорание, возникшее в результате боя.

В антитеррористическом учении приняли участие более 200 военнослужащих, было задействовано около 30 единиц военной техники.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Мотострелковые войска , Центральный военный округ
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