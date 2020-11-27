27.11.2020 (17:15)

В Псковском гвардейском десантно-штурмовом соединении прошло комплексное занятие по безопасности военной службы

С личным составом воинских частей и подразделений Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения ВДВ проведено занятие по безопасности военной службы перед началом нового учебного года.

Занятие, на которое привлекались все категории военнослужащих от командования соединения и ниже, было организованно в расположениях воинских частей. Всего было развернуто три учебные площадки и более 40 учебных точек.

Военнослужащие в составе групп проходили теоретическую и практическую подготовку по оказанию первой медицинской помощи, технике безопасности в полевых лагерях, обеспечению безопасности при несении караульной службы и организации работ с военной и специальной техникой.

Особое внимание уделялось обеспечению безопасности при проведении занятий по огневой подготовке, обращении с боеприпасами и огнестрельным оружием, а также технике безопасности при работе с бронетанковой и автомобильной военной техникой в ходе учений на полигоне и в повседневной служебной деятельности.



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