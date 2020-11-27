27.11.2020 (17:08)

В состав Черноморского флота принят новый патрульный корабль «Павел Державин»

В Новороссийской военно-морской базе (ВМБ) прошли торжественные мероприятия по приёму в корабельный состав Черноморского флота нового патрульного корабля «Павел Державин».

Перед началом церемонии подъёма Андреевского флага на причале был проведён чин его освящения.

С началом службы в ВМФ России первый экипаж нового корабля поздравили заместитель командующего Черноморским флотом вице-адмирал Сергей Липилин, командир Новороссийской военно-морской базы контр-адмирал Виктор Кочемазов, представители завода-изготовителя, администрации города-героя Новороссийска, ветеранской организации соединения и духовенства.

Корабль вошёл в состав соединения охраны водного района Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота.

В ближайшее время экипаж нового корабля начнёт отработку специальных курсовых задач, после сдачи которых приступит к выполнению плановых задач боевой подготовки.

Справочно:

Патрульный корабль «Павел Державин» построен на стапелях АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького» и является третьим серийным кораблём проекта 22160. Корабль спроектирован и построен с применением модульной концепции вооружения.

Патрульные корабли данного проекта предназначены для защиты и охраны морской экономической зоны, а в случае военных действий призваны обеспечивать устойчивость сил и объектов флота в ходе обороны районов базирования.

Автономность плавания кораблей проекта 22160 составляет 60 суток, Они способны развивать скорость 30 узлов, имеют водоизмещение около 1,7 тыс. тонн, численность экипажа порядка 80 человек. Дальность плавания корабля — до 6 тыс. морских миль. «Павел Державин» оснащен самыми современными комплексами радиотехнического и гидроакустического вооружения.

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