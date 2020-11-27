27.11.2020 (17:02)
Ракетный крейсер «Маршал Устинов» и фрегат «Адмирал Касатонов» прибыли в Североморск
Ракетный крейсер «Маршал Устинов» и фрегат «Адмирал флота Касатонов» завершили выполнение поставленных задач в Баренцевом море и прибыли в главную базу Северного флота — Североморск. Они находились в море более недели, действуя в сложных штормовых условиях.
На завершающем этапе выхода в море экипажи кораблей обеспечили охрану района проведения испытаний гиперзвуковой ракеты «Циркон».
В основном пункте базирования военные моряки начали подготовку к зимнему периоду обучения, в котором экипаж фрегата «Адмирал флота Касатонов» ждёт первый дальний поход. Планируется, что фрегат возглавит отряд боевых кораблей и судов обеспечения.
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