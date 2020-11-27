27.11.2020 (16:16)

Командующий Северным флотом поздравил военнослужащих и ветеранов с 315-й годовщиной морской пехоты ВМФ России

Командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев поздравил военнослужащих и ветеранов с 315-й годовщиной со дня образования морской пехоты ВМФ России.

Вице-адмирал Александр Моисеев отметил, что «черные береты» являются гордостью флота, их слава не меркнет со времён Великой Отечественной войны, и сегодня они продолжают боевые традиции фронтовиков – защитников Советского Заполярья.

«Военнослужащих морской пехоты Северного флота всегда отличала высокая боевая выучка и профессионализм, мужество и беззаветная преданность Отчизне. Они регулярно выполняют задачи на полигонах Кольского полуострова и в Арктике, а также на кораблях и судах флота в различных районах Мирового океана. В 2020 году заполярные «чёрные береты» отличились в ходе межвидового тактического учения на полуострове Таймыр и при отработке высадок морского десанта на Чукотке и в Арктике», — напомнил командующий Северным флотом.

Вице-адмирал Александр Моисеев пожелал ветеранам и действующим военнослужащим морской пехоты, а также их семьям счастья, здоровья, благополучия, бодрости духа и успехов в службе на благо Родины.

Полный текст поздравления опубликован сегодня в газете Северного флота «На страже Заполярья».

Справочно:

Сегодня в составе Северного флота действует отдельная Киркенесская Краснознамённая бригада морской пехоты, личный состав которой обеспечивает охрану и оборону кораблей в дальних походах в различные районы Мирового океана и в Арктику, принимает участие в учениях сил Северного флота и межвидовых учениях, а также в военных операциях Вооруженных Сил Российской Федерации.

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