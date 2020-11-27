27.11.2020 (16:02)

«Чёрным беретам» Каспийской флотилии в профессиональный праздник вручили Боевое знамя полка

Сегодня, в День морской пехоты, военнослужащие отдельного полка морской пехоты Каспийской флотилии (КФл) приняли участие в церемонии вручения Боевого знамени полка.

Эта воинская часть была сформирована 1 декабря 2018 года в пункте базирования г. Каспийск в Дагестане.

Накануне состоялся ритуал крепления Боевого знамени к древку. Согласно традиции этой чести удостоились военнослужащие, показавшие лучшие результаты при несении боевого дежурства и по итогам боевой подготовки в 2020 году.

На строевом плацу войсковой части в соответствии с ритуалом командующий КФл в торжественной обстановке вручил Боевое знамя и грамоту Президента Российской Федерации командиру отдельного полка морской пехоты.

Командующий КФл контр-адмирал Сергей Пинчук поздравил личный состав отдельного полка морской пехоты с профессиональным праздником и выразил уверенность, что после вручения Боевого знамени воинский коллектив добьётся новых высоких результатов и успехов в службе.

В ходе церемонии знаменная группа пронесла Боевое знамя вдоль строя морских пехотинцев.

Боевое знамя полка является официальным символом и воинской реликвией воинской части, олицетворяет ее честь, доблесть, славу и боевые традиции, указывает на предназначение воинской части и ее принадлежность к Вооруженным Силам Российской Федерации.

В соответствии с Уставом внутренней службы Вооруженных Сил РФ Боевое знамя всегда находится со своей воинской частью при всех обстоятельствах мирного и военного времени. Оно всегда под охраной караула. Боевое знамя выносится к воинской части в особо торжественных случаях: в дни приведения к Военной присяге, в день годового праздника воинской части, в дни вручения личному составу вооружения и военной техники.

Также в ходе проведения торжественных мероприятий военнослужащие возложили венки и цветы к мемориалу морским пехотинцам, погибшим, при исполнении воинского долга и почтили память минутой молчания.

Отличившимся военнослужащим командованием флотилии были вручены награды и подарки.

По завершении праздничных мероприятий для военнослужащих морской пехоты КФл состоялся праздничный концерт в кинотеатре «Москва» в Каспийске, на котором выступили творческие коллективы и артисты Республики Дагестан.

Справка:

Морская пехота России – род сил в составе береговых войск ВМФ России, предназначенный для ведения боевых действий в составе морских десантов. В её состав входят соединения Тихоокеанского, Северного, Балтийского и Черноморского флотов России, а также подразделения морской пехоты Каспийской флотилии.

Создание российской регулярной морской пехоты было связано с борьбой России за выход к Азовскому и Балтийскому морям в конце XVII – начале XVIII веков.

Первые строки в историю морской пехоты России вписаны 27(16) ноября 1705 года. В этот день вышел Указ Петра Великого о создании первого в России «полка морских солдат».

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