27.11.2020 (15:32)

Связисты в Сибири провели радиотренировку, используя средства связи нового поколения

С подразделениями связи 41-й общевойсковой армии, дислоцированными в Новосибирской и Кемеровской областях, а также в Алтайском крае, проведена радиотренировка на средствах связи нового поколения.

Специалисты связи в ходе проведения радиотренировки организовали устойчивую защищенную связь между подразделениями и вышестоящими командными пунктами по спутниковым, радио- и радиорелейным каналам связи с использованием современных комплексов связи 5-го поколения Р-149 АКШ-1 базе автомобиля КамАЗ-4320 и подвижных цифровых радиорелейных станций Р-419Л1 и Р-419ГМ, которые использовались как подвижные универсальные узлы связи. В рамках тренировки было скрытно развернуто более 20 подвижных полевых узлов связи.

Кроме того, связисты выполнили нормативы по организации связи на коротковолновых и ультракоротковолновых радиостанциях и обеспечению пунктов управления видеоконференцсвязью.

Всего в тренировке было задействовано более 500 военнослужащих и около 50 единиц специальной техники.

41-я ОА ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской, Омской, Тюменской, Иркутской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи.

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