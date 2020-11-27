27.11.2020 (15:48)

Комплексные комиссии управления 41-й армии ЦВО проверили соединения и воинские части на готовность к новому учебному году

Выездные комплексные комиссии, состоящие из офицеров управления 41-й общевойсковой армии (ОА) Центрального военного округа (ЦВО) под общим руководством командующего общевойскового объединения генерал-майора Сергея Рыжкова, проверили подчиненные соединения и воинские части на готовность к новому учебному году.

В ходе проверки рабочие группы оценили состояние полигонов в Кемеровской области, Алтайском крае, Республики Тыва, объектов материально-технической базы, вооружения и военной техники. Особое внимание было уделено вопросам адаптации молодого пополнения к военной службе, их социально-бытовой обеспеченностью, а также вопросам сохранения жизни и здоровья военнослужащих.

Как сообщалось ранее, в соединениях и воинских частей 41-й ОА ЦВО перед началом нового учебного года модернизировали и обновили объекты учебно-материальной базы (УМБ), в частности, на полигоне Юргинский был построен условный населенный пункт из 12 строений, предназначенный для отработки подразделениями боя в городских условиях, а также обновлены мишенные поля и другая УМБ.

41-я ОА ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской, Омской, Тюменской, Иркутской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи.

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